Automobilismo – La Solferino Rally Pecso tra Castiglione delle Stiviere e Romano Canavese

Solferino Fine settimana all’insegna delle gare in circuito per la Solferino Rally Pecso. A Castiglione delle Stiviere, sul circuito cittadino (asfalto) allestito nella zona industriale, si correrà il Formula Driver Racing Off Road. Con i colori virgiliani saranno al via Franco Merighetti su Peugeot 106 Kit (in foto), Mattia Zanini su Citroën Saxo Gr.A, Antonello Pelizzari su Peugeot 205 Gr.A e Simone Giovannone su Kart Cross mentre nella categoria rally Luca Bianchi, con alle note Chiara Arnaldini, sarà a bordo della Fiat Uno Proto, Cimarosti-Giovannone su Fiat Uno Turbo e Finco-Marai su Peugeot 106. Sulla pista di autocross a Romano Canavese (To), per il Trofeo Italia Nord, porterà in gara i colori del sodalizio mantovano il giovane pilota di Gabbiana Filippo Savazzi a bordo del proprio Kart Cross Kamikaze.