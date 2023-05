Tamburello A m – La regina Cavrianese anticipa col Sabbionara. Serie B: in campo Cereta e Mala

Mantova Tra oggi e domani si giocherà la settima giornata di andata per il massimo campionato. Partiamo con l’anticipo. Oggi (ore 16) la capolista Cavrianese non dovrebbe avere problemi a confermarsi leader, in attesa di scontare il proprio turno di riposo, nella gara interna contro il Sabbionara, compagine che non pare avere le armi per impensierire l’ambiziosa squadra mantovana. Tra le gare di domani interessante il derby mantovano Castiglione-Guidizzolo.

Serie B maschile – Settimo turno anche per il campionato cadetto con due anticipi in programma oggi pomeriggio. tutte e due in campo le mantovane. La capolista Dossena, in vetta assieme a Castelli Calepio e Valgatara, parte favorita nell’ospitalità alla mantovana Malavicina, penultima a quota due punti (ore 15.30). Aperto e combattuto si preannuncia Tuenno-Cereta, con la compagine di casa che cercherà i primi punti contro un avversario sulla carta alla portata (ore 16).