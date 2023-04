Più elettricità e meno costi, nasce a Castiglione la comunità energetica

CASTIGLIONE – Un grande centro per la produzione di energia elettrica che verrà utilizzata in loco, con benefici sulle bollette sia per il Comune sia per i cittadini che aderiranno. Si tratta della comunità energetica, che nel corso del consiglio comunale che si è svolto lunedì sera ha visto il via libera.

Come noto – Castiglione non è il primo comune ad aderire al progetto – le comunità energetiche sono associazioni di cittadini, enti e imprese che decidono, insieme, di costruire impianti per produrre e condividere energia rinnovabile, con vantaggi per l’ambiente e benefici economici e sociali.

Dal canto suo il Comune di Castiglione mette a disposizione gli impianti sugli edifici pubblici. Come spiega il sindaco Enrico Volpi, «verranno utilizzati i pannelli fotovoltaici presenti sulle scuole dei plessi di San Pietro e Gozzolina, sull’asilo nido e sul magazzino comunale, per un totale di circa 65 kilowatt di potenza installata. Tali impianti verranno integrati con ben 625 Kilowatt di nuovi impianti da realizzarsi con il sostegno economico della regione su piscina comunale, caserma del vigili del fuoco, palazzine e tettoie di Indecast, alloggi di proprietà comunale e su tutti gli edifici scolastici e sulle palestre della città. A questa potenza installata su proprietà pubblica – prosegue Volpi – potranno unirsi tutti i detentori privati di impianti di produzione di energia rinnovabile presenti a Castiglione e tutti i residenti non produttori che si iscriveranno alla comunità energetica in qualità di consumatori. Per ogni kilowatt annuo prodotto e consumato il ministero riconoscerà un contributo economico da impiegare per la realizzazione di nuovi impianti e per abbattere i costi in bolletta degli aderenti alla comunità energetica. Una volta di più – conclude il sindaco Volpi – Castiglione si dimostra all’avanguardia nei processi di miglioramento energetico, di tutela ambientale e di ottimizzazione delle risorse a disposizione». Solamente alcuni mesi fa, inoltre, il Comune aveva installato anche diverse colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici: un altro passo nella stessa direzione delle comunità energetiche.