Gelate, anche la Cia lancia l’allarme per l’ortofrutta

MANTOVA – La preoccupazione del mondo agricolo per le gelate che hanno caratterizzato questo primo scorcio – si fa per dire – di primavera, è stata raccolta anche dalla Confederazione Italiana Agricoltori. Secondo alcuni dati raccolti dall’associazione di categoria, il risultato delle temperature rigidissime delle ultime notti è chiaro, con un danno stimato per oltre l’80% per la produzione di ciliegie albicocche susine. Non solo, come ci ha confermato il funzionario di Cia Est Lombardia Paolo Lavagnini. «anche sulla vite i dati sono sconfortanti: ormai la produzione 2023 risulta compromessa e non recuperabile. Questa mattina (ieri ndr)ho fatto un sondaggio tra gli agricoltori associati a Provincia Cia Est Lombardia di Mantova e ho raccolto tutte le segnalazioni la percentuale delle aziende colpite è molto elevata speriamo in un intervento di Regione Lombardia».

La situazione, come avevamo raccontato sulla Voce hya colpito anche la coltura del melone, mettendo a rischio la scalarità della produzione.