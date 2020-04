Automobilismo – Matteo Cressoni corre al simulatore: in pista a luglio

MANTOVA Reduce dalla terza gara sul circuito del Mugello del VROC Championship, minicampionato di gare automobolistiche virtuali al simulatore organizzato da MC World e sponsorizzato da Tomasi Auto e Noleggiare, il pilota voltese Matteo Cressoni morde il freno in attesa che riparta la stagione “vera”, quella delle corse in pista. L’Automobile Club de l’Ouest (ACO), organizzatore dell’European Le Mans Series (ELMS) e del Michelin Le Mans Cup, ha comunicato i calendari 2020, rivisti e compressi a causa del prolungato lockdown dovuto alla pandemia Covid-19.

Il campionato ELMS, che vedrà Cressoni al via al volante della Ferrari 488 GTE del team svizzero Kessel Racing, avrà luogo nella seconda parte della stagione estiva per concludersi in autunno inoltrato: i test ufficiali si terranno il 13 e 14 luglio a Le Castellet, sede della prima gara qualche giorno più tardi, nel weekend del 19 luglio. Il secondo round si disputerà il 9 agosto a Spa-Francorchamps, e sempre in agosto, il 29, terzo impegno a Barcellona. Penultimo weekend di gara a Monza l’11 ottobre, per chiudere il primo novembre a Portimao.

Rispetto al calendario iniziale, la stagione 2020 dell’ELMS è stata decurtata di una prova, sul circuito inglese di Silverstone: la revisione stagionale è comunque soggetta ad eventuali ulteriori variazioni dettate dall’evoluzione dell’attuale crisi pandemica.

La Michelin Le Mans Cup, campionato “gemello” dell’European Le Mans Series ma dedicato alle vetture GT3, con Matteo Cressoni schierato al via con una Ferrari 488 GT3 del team AF Corse, avrà luogo esattamente negli stessi weekend dell’ELMS, per cui il pilota mantovano disputerà due campionati in contemporanea. Nessuna prova della Michelin Le Mans Cup è stata annullata rispetto al calendario iniziale: è infatti confermata anche la prova extra di Le Mans, in concomitanza con la leggendaria 24 Ore, nel weekend del 17/19 settembre.