Automobilismo – Solferino Pecso show in Formula Driver

SOLFERINO Quello appena trascorso è stato un fine settimana molto impegnativo per la compagine virgiliana Solferino Rally Pecso. Ben sette i piloti impegnati a Pessina Cremonese, nella gara di autocross Memorial Alberto Perini. La pattuglia della scuderia si è messa in luce. Ottimi piazzamenti, in particolare, sono stati ottenuti da Filippo Savazzi, alla guida di una Speed car Wonder; da Luigi Faccincani su Fiat Punto 2000; e da Sara Arnaldini su A112 Abarth.

Altri nove piloti si sono dati battaglia a Manerba del Garda, dove si è corsa la gara di Formula Driver Racing Off Road. Dominatori della propria categoria sono stati Merighetti, al volante di una Peugeot 106 Kit; Mazzoleni-Guitetti su Citroen C2K10; Giovannone su Renault R5Turbo proto; e Lorenzini su FiatX1/9. Sui rispettivi gradini più bassi del podio sono stati Bettoni/Coelati (Lancia Delta), Cimarosti (Fiat 600Kit) e Pelizzari (Peugeot205 Rally), Peloso (A112 Abarth) e Codarin (Citroen Saxo Vts). Nel complesso, dunque, un weekend ricco di soddisfazioni che la Solferino Pecso proverà a bissare nei prossimi appuntamenti della stagione.