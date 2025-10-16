Ciclismo – Marcaria ricorda Loris Campana

MARCARIA Un sentito ricordo di Loris Campana si è tenuto domenica mattina a Marcaria, davanti al monumento eretto dal Comune su iniziativa del mondo ciclistico. La cerimonia, semplice ma toccante, ha preceduto la corsa giovanile a lui intitolata. Campana, oro olimpico nel 1952 a Helsinki e unico mantovano capace di vincere ai Giochi, è stato ricordato con affetto da autorità e sportivi: il sindaco Carlo Alberto Malatesta, il presidente provinciale Fci Fausto Armanini, il segretario dei Veterani dello Sport Giuliano Leali, il campione locale Paolo Bocchi, il presidente Ansmes Mantova Enzo Cartapati, il patron Fci Mantova Riccardo Belletti, il dirigente Uisp Bruno Cervi, e gli appassionati Maurizio Gavetti, Carlo e Tiziano Belletti.