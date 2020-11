Automobilismo – Solferino Pecso sugli scudi anche nell’autocross

SOLFERINO Non importa la specialità, l’importante è che sia un mezzo da competizione a quattro ruote; è questo lo spirito della Solferino Rally: l’importante è correre.

Nell’ultima gara del Campionato Italiano Autocross Trofeo Unicef, sulla pista di Veronella, in provincia di Verona, hanno fatto la voce grossa Alessandro Arnaldini e Alberto Perini classificandosi entrambi al terzo posto nella categoria di appartenenza mentre non hanno visto il traguardo Luigi Faccincani, Danilo Arnaldini e Michele Bertoldo. Proprio Michele ha comunque concluso il campionato in seconda posizione di classe D2.

Il prossimo weekend, a ridosso delle Alpi svizzere, l’equipaggio Marai-Treccani parteciperà a bordo della Fiat Panda RS al Rally di Como, valevole come finalissima della Coppa Italia Rally, nella speranza che l’emergenza Covid non blocchi di nuovo tutto.