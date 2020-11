Calcio Terza Categoria – Pradella: “Soave, i giocatori non vedono l’ora di ripartire”

SOAVE Solo allenamenti individuali per il Soave di mister Galafassi: come previsto dall’ultimo dpcm, ogni giocatore si sta preparando singolarmente.

«I nostri ragazzi hanno tanta voglia di ricominciare – osserva il presidente Giuseppe Pradella -, personalmente devo confessare che io, però, non avrei tanta voglia di riprendere. Dovremmo ripartire il 7 febbraio 2021, speriamo ci siano le condizioni per farlo. Tornare a fare la preparazione a gennaio, col freddo, sarà complicato, visti anche i campi pesanti. Staremo a vedere».

«I format? Secondo me si dovrebbe terminare l’andata per poi fare i play off. Ma il torneo, in ogni caso, sarebbe falsato, dopo una sosta lunghissima come questa. Non ci sono problemi coi ragazzi, tutti hanno espresso la volontà di continuare l’impegno per questo campionato. Stessa cosa per gli sponsor: per il momento, per quanto ci riguarda, non ci sono problemi».