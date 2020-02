Ceresara, luned 17 l’addio alla mamma 39enne

CERESARA – a data a questo punto, salvo altri imprevisti, dovrebbe essere certa: i funerali della 39enne Rachele Marino si terranno domani alle 9 nella chiesa di Ceresara, con partenza alle 8.45 dalla casa funeraria dell’agenzia Pezzini di Piubega. Dopo le esequie, la salma verrà traslata al cimitero di Sassuolo, in provincia di Modena, cittadina dove la 39enne era nata.

In origine i funerali si sarebbero dovuti svolgere ieri mattina. In realtà sabato sera era giunta la notizia di come, invece, le esequie fossero state annullate su richiesta del magistrato di turno. Ma, stando a quanto è stato possibile ricostruire, i funerali erano stati annullati non perché la Procura volesse eseguire maggiori accertamenti o esami sulla 39enne. In realtà sono stati annullati perché sarebbe stato il Comune a chiedere alla Procura di fornire un documento di “via libera” alle esequie e alla tumulazione. Documento di cui, a quanto pare, il Comune avrebbe potuto fare a meno dal momento che la salma della giovane non era mai stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, tanto che la data dei funerali era stata decisa già un due-tre ore dopo il drammatico schianto. In ogni caso la Procura ha fornito al Comune il documento richiesto è ora la nuova e definitiva data delle esequie è stata fissata.

La scomparsa della 39enne in paese ha suscitato vasto cordoglio. L’ultimo saluto, come detto, domani mattina.