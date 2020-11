Basket A2 maschile – Fari sul derby: la Staff ci prova nella tana della Tezenis

MANTOVA È formalmente la quarta giornata di A2, Mantova è alla seconda partita mentre Verona all’esordio. Questo turno inizierà oggi e si concluderà mercoledì 20 gennaio. Bisogna iniziare davvero a farci l’abitudine con questa normalità sportiva che in realtà, di normale, ha poco o nulla. Dopo una preparazione tutt’altro che ottimale in vista della partita con Udine, nella quale i biancorossi sono riusciti a fare solo un vero allenamento di gruppo cinque contro cinque, questa è stata una settimana più tranquilla per la squadra di Di Paolantonio. L’impegno odierno però è assolutamente di pari valore, impreziosito anche dal pepe che la parola “derby” porta con sé. Arriva sicuramente troppo presto per avere anche un reale valore di classifica, ma Verona-Mantova è la classica partita dove bisogna fare di tutto per vincere. «Verona è una squadra che non ha bisogno di presentazioni – afferma coach Di Paolantonio – Sarà una sfida molto stimolante per noi, per cercare di capire a che punto ci troviamo dopo aver potuto finalmente fare di nuovo qualche allenamento al completo dopo il noto periodo di emergenza. Dovremo fare tesoro della sconfitta di domenica scorsa, cercando di controllare meglio quello che oggi è in nostro possesso, ovvero l’intensità difensiva e la qualità delle collaborazioni, ed avere un costante livello di esecuzione in attacco, in modo da provare a dare fastidio ad una corazzata come Verona». Sulla panchina gialloblù è pronto a rispondere colpo su colpo Andrea Diana: «Affrontiamo una squadra che ci ha già battuti in Supercoppa e che arriverà a Verona forte di quel risultato. Mantova ha un quintetto base di primissimo livello e gioca con un sistema che riesce ad esaltare le caratteristiche dei singoli. Noi ci stiamo preparando da tre mesi per questa partita, direi che siamo pronti». Mantova al completo, per Verona assente il lungo Giovanni Pini. Il derby sarà trasmesso in diretta su Lnp Pass e sul canale digitale terrestre 117 di Telenuovo; è invece Tortona-Biella la sfida di questo turno trasmessa su MS Channel (645 del digitale terrestre e 814 di Sky).