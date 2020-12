Basket A2 maschile – L’invito della Staff: donate il plasma

MANTOVA La Staff Pallacanestro Mantova è a fianco dell’Asst per sensibilizzare i potenziali donatori di plasma iperimmune. La squadra degli Stings si è fatta promotrice e testimonial di una campagna di comunicazione su social, autobus e in tv.

Com’è noto, nelle scorse settimane il Covid ha colpito la quasi totalità del team biancorosso. Una volta superata la malattia la squadra, su suggerimento del direttore del Simt di Mantova Massimo Franchini, si è resa disponibile alle necessarie verifiche preliminari per donare il plasma iperimmune. Ma non solo. Ha voluto anche essere testimonial di una campagna di utilità sociale a favore della donazione di plasma che partirà nei prossimi giorni sui social, autobus, manifesti e televisione mantovani. Tutta la squadra ha partecipato al progetto, ma il ruolo di testimonial è toccato di diritto al capitano, Mario Ghersetti.

Per donare il plasma, è necessario contattare l’Asst al numero del servizio dedicato 0376 201409 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, oppure inviare una mail all’indirizzo iperplasma@asst-mantova.it.