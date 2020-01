Ubriaco al volante bloccato dai Carabinieri: patente ritirata

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE I Carabinieri della Stazione di Castiglione delle Stiviere, alle ore 01.30 circa della decorsa notte, in via Mazzini di Castiglione delle Stiviere, nel corso di un servizio ordinato per contrastare il gravoso fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, hanno fermato, alla guida dell’autovettura di proprietà della madre, F.A. 28enne di Solferino il quale, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche, sottoposto ad accertamento mediante l’etilometro è risultato positivo con i valori di alcool nel sangue superiori ai limiti stabiliti dalla legge. Per quanto accertato, il 28enne è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica in ore notturne e gli è stata ritirata la patente di guida. Il veicolo è stato affidato ai familiari. Continuano i controlli, non solo durante il fine settimana, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere sull’intero Alto Mantovano, al fine di prevenire incidenti stradali dovuti all’eccessivo abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.