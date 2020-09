Basket A2 maschile – Stings, debutto interno (15/11) con Capo d’Orlando

MANTOVA La Lnp ha reso nota la prima giornata del campionato di A2 2020/2021. Oggi (giovedì), alle ore 14, uscirà il calendario completo. L’esordio degli Stings di coach Di Paoloantonio sarà domenica 15 novembre, alla Grana Padano Arena, con l’Orlandina di Capo d’Orlando. I siciliani sono una delle novità del Girone Verde. Dopo l’ultima stagione nel girone Ovest, chiusa anzitempo per l’emergenza sanitaria e al terzultimo posto, il club ha cambiato molto. Punta forte sui giovani e schiera un rookie di sicuro interesse, la guardia georgiana classe ’97 Jordan Floyd. Sarà l’uomo chiave della squadra del tecnico Marco Sodini.

«Meglio debuttare in casa – afferma il presidente Adriano Negri – così potremo preparare con calma il viaggio in Sicilia per la sfida di ritorno. C’è chi invece di solito preferisce la prima in trasferta, perchè si rischia una brutta figura se il match va male, ma io sono ottimista. Molte delle avversarie in campionato non le conosciamo, sono autentiche novità per noi. Dire adesso se una squadra è forte o meno non è corretto; nel corso della stagione cambiano tante cose. Le prime cinque/sei gare sono sempre di studio, magari ci scappano dei risultati a sorpresa, poi pian piano i valori si assestano. Cercheremo di partire bene, cogliendo il successo contro l’Orlandina, il primo avversario che il calendario ci assegna». Nel frattempo i biancorossi proseguono la preparazione tra l’Oasi Boschetto per la parte atletica, la palestra per i pesi e il Dlf per la parte più cestistica.

Prima del campionato, si inizierà a fare sul serio un mese prima con la Supercoppa. Domenica 11 ottobre per i biancorossi è in programma la giornata inaugurale, sempre all’Arena, con l’Apu Udine.