Motocross – Lo sloveno Gajser nuovo re degli Internazionali d’Italia

MANTOVA Tim Gajser su Honda vince gli Internazionali d’Italia nella MX1; 2° Romain Febvre su Kawasaki e 3° Ruben Fernandez su Honda. In MX2 trionfo del tedesco Simon Langenfelder (GasGas), 2° lo spagnolo Oriol Oliver e 3° l’italiano Andrea Adamo entrambi su KTM. A Mantova è però protagonista Liam Everts, figlio del 10 volte Campione del mondo Stefan. In 125 vittoria all’olandese Gyan Doensen (KTM). Intanto oggi al “Città di Mantova” lo storico ritorno al motocross, dopo mezzo secolo, di Ducati Corse: in pista la nuova moto Desmo MX450 per il Mondiale 2025. Tester d’eccezione il nove volte iridato Antonio Cairoli.

Gara 1 MX1: primo al via Isak Gifting (Yamaha) ripreso in un paio di pieghe da Gajser seguito da Fernandez e dal duo Kawasaki Febvre e Seewer. Gajser in 4 giri alla velocità del suono crea un gap tra sé e Fernandez di 9” mentre Febvre, dopo una mischia con Seewer, tenta l’aggancio con Fernandez ma la sortita al primo ferro di cavallo fallisce dopo un contatto tra i due. A 4’ dallo scadere del tempo di manche, posizioni congelate come un Findus: Febvre tenta il colpo all’ultima curva su Fernandez, ma non trova il varco mentre Gajser vince con 17” di gap; delude Jago Geerts, 9° su Yamaha.

Gara 1 MX2: Lotta al via tra Ferruccio Zanchi (Honda) ed Everts, ma il belga sceglie una linea migliore che lo proietta in testa già alla curva 2. Everts (KTM Factory) lascia le briciole ai rivali condannandoli, come faceva papà Stefan, ad un destino da comprimari. La Honda di Zanchi e la Ktm di Adamo, nel pieno della lotta per la posizione 2, entrano in contatto al giro 6 e a farne le spese è Adamo che scivola 5°. Everts vede la vittoria mentre le posizioni per il podio si definiscono: 2° Zanchi, 3° lo spagnolo Oriol Oliver (Ktm); 4° un opaco Adamo in rimonta. 6° il leader di classifica Langerfelder.

Gara 2 MX2: il più veloce al via è Lata (GasGas) che sorprende Everts. Male Adamo che perde la lotta per il 1° posto per una sbavatura. Disastro per Langenfelder che cade al via. Lata comanda fino al giro 5 quando Everts va in testa; Lata crede di tenere il passo di Everts mentre Adamo cade favorendo Gifting. Adamo si risveglia e risale inesorabile: Lata è la prima vittima poi perfino Everts che, in crisi di fiato, perde ritmo e anche la posizione. Adamo vince con ultimo giro ad alto tasso adrenalinico per la lotta tra Everts e Lata.

Gara 2 MX1: Su una pista molto segnata, Febvre comanda su Fernandez (Honda) che si aggancia con Gajser che cade a terra: è 19esimo. Leader è Febvre, poi Jan Pancar (KTM), Seewer, Fernandez e Ivo Monticelli sulla nuova Beta. Gajser al giro 7 è già 5°, ma non gli basta: prima passa Pancar in difficoltà, poi si prende Fernandez e infine schianta un Seewer opaco per il 2° posto che vale la vittoria agli Internazionali. Vince Febvre, ma l’eroe è Gajser che con un giro in più avrebbe ottenuto la vittoria.

Breaking news: oggi al “Città di Mantova” scenderà in pista la Ducati Desmo 450MX per il Mondiale 2025: tester Antonio Cairoli che ne seguirà lo sviluppo. Marco Maddii, team manager Ducati: «Sarà un anno di sviluppo, ma il 16 marzo parteciperemo al Campionato Prestige in programma qui a Mantova». Possibile vedere l’esordio della Ducati nel Mondiale già al GP d’Italia con Cairoli come wildcard? Sornione, Maddii sorride.