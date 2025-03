Basket – Leadership e gioco di squadra: la lezione di Riccardo Pittis

Gazoldo Grande partecipazione di imprenditori e appassionati all’evento di Mantua Sport Network, organizzato giovedì 20 a Casa Marcegaglia a Gazoldo degli Ippoliti. Un appuntamento che ha saputo coniugare sport e business, offrendo spunti concreti su leadership e gestione del gruppo, grazie alla presenza di Riccardo Pittis – ex campione di basket e oggi affermato mental coach – e del giornalista della Gazzetta dello Sport Jacopo Gerna. Pittis ha raccontato la propria esperienza maturata tra Olimpia Milano, Benetton Treviso e la Nazionale, con un palmares di 23 titoli tra campionati, coppe e medaglie. Oggi mette a disposizione delle aziende la sua conoscenza della dinamica di squadra e del mindset vincente, supportando manager e imprenditori nell’affrontare le sfide del mondo del lavoro con la stessa determinazione di un atleta d’élite. Nel corso della serata moderata da Gerna sono stati approfonditi temi chiave come la gestione della pressione, l’importanza di una mentalità resiliente e il ruolo del leader all’interno di un team, con parallelismi tra sport di alto livello e dinamiche aziendali. Il confronto ha suscitato grande interesse tra i presenti, che hanno potuto interagire con i relatori e trarre ispirazione per le proprie realtà professionali. Info: mantuasportnetworkaps@gmail.com.