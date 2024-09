Juniores Regionale, i risultati della prima giornata: vincono Sporting e Rapid Olimpia

Mantova Inizio in salita per le mantovane nel campionato Juniores Regionale di élite: solo la Castellana ha ottenuto un risultato positivo nell’esordio stagionale. I biancazzurri di mister Cariola strappano un buon pari sul campo del Castegnato. Bresciani in vantaggio nel primo tempo con Manessi, Madini pareggia nella ripresa, dominata dai goffredesi. Sconfitte per Castiglione e Curtatone, piegate rispettivamente dalla corazzata Bsv Garda (frutto dei settori giovanili di Bedizzolese e Vighenzi) e Cividatese.

REGIONALE ELITE – 1ª GIORNATA

Atletico Castegnato-Castellana 1-1

Mario Rigamonti-Voluntas Mont. 5-1

Castiglione-Bsv Garda 0-3

Roncadelle-Codogno 1-1

Darfo Boario-Castelleone 1-1

Curtatone-Cividatese 1-3

Valcalepio-Verolese 2-3

Travagliato-Casalpusterlengo 2-0

Rapid Olimpia e Sporting Club sugli scudi, nella prima giornata della Juniores Regionale. La squadra di mister Stanga vince il primo derby mantovano stagionale, espugnando il terreno della Governolese. I Pirati però possono recriminare per un calcio di rigore sbagliato da Cerutti all’85’. Non ha fallito, invece, la chance dagli 11 metri la compagine ospite: a segno Fantoni al 55’. Una doppietta a testa per Nafaa e Carnevali, protagonisti di un match ricco di colpi di scena. Non sbaglia lo Sporting Club, che si impone a Carpenedolo: Frigeri e Ghiselli indirizzano il match dopo il botta e risposta tra Bettinazzi ed Esposito.

Due pareggi, invece, per Marmirolo e Asola: il segno X va stretto ad entrambe, per ragioni diverse. Partiamo dall’Union Team, che esce alla distanza e rimonta due volte l’Offanenghese in trasferta con Pananti e Dolci. Nel rush finale sono i neroverdi di mister Pomella ad avere le occasioni migliori, ancora con Dolci e Speziali per un 2-3 che purtroppo non arriva. Suona come una beffa, invece, il pari incassato nel recupero dai biancorossi di Fusi con la Soresinese.

Esordio completamente da dimenticare per la Pogegse, travolta in casa dalla Leoncelli. Rete della bandiera messa a segno da Rapieri.

REGIONALE – 1ª GIORNATA

Asola-Soresinese 2-2

Pavonese-Soncinese 1-0

Carpenedolo-Sporting Club 1-3

Governolese-Rapid Olimpia 2-3

Offanenghese-UT Marmirolo 2-2

Orceana-Romanengo 6-0

Poggese-Leoncelli 1-5

Sported Maris-Torrazzo 2-1