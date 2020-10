Meno “cartoline” e più cuore per il concorso fotografico “MN-H20: immagini d’acqua dolce nella città dei Gonzaga”

MANTOVA “MN-H20: immagini d’acqua dolce nella città dei Gonzaga” è il titolo del concorso fotografico che inizierà il 1 novembre e si concluderà il 31 maggio dell’anno prossimo. «Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio, ovvero quello del programma AttrACT – spiega l’architetto, Stefania Galli, referente del progetto per il comune. – Si tratta di un progetto di Regione Lombardia, a cui Mantova ha aderito insieme ad altri comuni, volto alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio, con lo scopo di attirare possibili investitori, soprattutto all’interno di certe zone che possono diventare così traino per uno sviluppo economico territoriale globale».

Per quanto attiene invece al materiale fotografico in sé, spiega Marco Brioni, curatore del concorso insieme a Ruggero Ughetti «abbiamo voluto dare spazio ai racconti fotografici, più che alle immagini iconiche, da cartolina, di cui non si vuole discutere la “bellezza” ma che di certo appartengono ad una tradizione fotografica un po’ datata».

È anche un premio pensato per i giovani, per gli under 35, prosegue Brioni, in quanto «oggi i ragazzi tendono a parlare per immagini e molto meno con le parole. Sotto questo punto di vista la scuola è rimasta indietro ed un’occasione, questa, per permettere loro di esprimersi, catturando aspetti secondari della loro città e privilegiando un approccio non “cartolinesco”.»

Matteo Rebecchi, presidente di Pantacon, chiarisce che a partire dal prossimo novembre vi saranno anche «delle sessioni fotografiche (una al mese fino a maggio), guidate da Brioni e Ughetti, alle quali tutti possono aggiungersi, e che hanno l’intento di mostrare i vari luoghi di Mantova dal punto di vista dell’elemento ‘acqua’.»

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti. Tutta la modulistica e le informazioni del caso sono rinvenibili nel sito www.creativelabmantova.it.

Barbara Barison