Autocross – L’Arnaldini family cerca gloria a Volta

SOLFERINO Dopo la breve pausa estiva, per i piloti della Solferino Rally Pecso è tempo di rimettere il casco in testa e riaccendere i motori.

Domenica c’è un grande appuntamento: gli specialisti dell’autocross daranno infatti battaglia sulla pista di Volta Mantovana, nella settima prova del Trofeo Italia. I portacolori della Solferino Rally Pecso saranno capitanati dall’Arnaldini Family: Alessandro e Mauro correranno entrambi a bordo dei Tubolari Proto motorizzati Suzuki d Categoria D, mentre Sara ed Elena con le loro A112 Abarth faranno parte della categoria Driver A. Rientra alle gare, dopo un breve periodo di stop, Luigi Faccincani con la propria Fiat Punto Proto 2000 Cat. B. Il giovane Filippo Savazzi sarà al via sul Kart Cross Kamikaze di Cat. 2 in allenamento alla gara di Campionato Europeo, che si svolgerà sul circuito di Maggiora a fine settembre.