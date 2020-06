Basket serie A2 m – Mercato Stings, interessano Masciadri e il giovane Basso

MANTOVA Dopo il primo colpo di mercato, il play-guardia Davide Bonacini, reduce dalla su miglior stagione in carriera a Montegranaro, gli Stings continuano a sondare il mercato. In uscita, come avevamo già scritto, l’ala Giovanni Poggi: al suo posto potrebbe interessare Stefano Masciadri (in foto), che Imola, scesa in B, lascierà libero. Si pensa a un lungo giovane dalla panchina e potrebbe piacere Beniamino Basso in prestito da Pesaro; in subordine si valuta il ritorno del mantovano Andrea Albertini, ex Scauri, che però ha buon mercato in B.

Serie C Silver – Maxi Moreno saluta lo Junior Curtatone e torna alla Ju.Vi. Cremona (di cui in passato è stato giocatore): si occuperà del vivaio e sarà il vice di Lottici, nuovo coach del team impegnato in serie B, che ha rilevato Brotto. La società è già al lavoro per trovare un sostituto che si affianchi ad Asan e a tutti i giovani che fanno parte del roster.

Il tecnico mantovano Massimo Giubertoni è stato confermato alla guida del Pizzighettone nella C Gold lombarda. L’ala Gianluca Colla saluta la Negrini Quistello e si accasa nel team reggiano del Montecchio (C Gold Crer).