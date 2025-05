Basket serie A2 f – Orazzo: “San Giorgio se la gioca sempre fino all’ultimo secondo”

San Giorgio Un successo da brividi quello del MantovAgricoltura in gara-2 a Treviso. La bomba da tre di Marida Orazzo, allo scadere, ha fatto impazzire tutta San Giorgio e i tanti tifosi al palasport trevigiano. Impattando la serie della semifinale, domenica si torna in campo per gara-3 che vale la finale, e al PalaSguaitzer (ore 19). La guardia biancorossa commenta così la super vittoria contro le venete: «Ancora una volta la partita contro Treviso si è dimostrata equilibrata, come in campionato e come, evidentemente, in questi play off. Durante la partita ci sono stati alti e bassi, con parziali a favore nostro in alcuni momenti e a favore loro in altri, ma alla fine la storia è sempre quella: ce la giochiamo all’ultimo secondo». Gli ultimi minuti concitati e lo sguardo a gara-3: «Guardavo le mie compagne ed ero convinta che ci saremmo portate a casa la partita, anche se avessimo dovuto giocarla fino ai supplementari: eravamo davvero contente di voler allungare la serie non volendoci fermare. Ci diciamo sempre che stiamo troppo bene, che ci vogliamo troppo bene per accettare che tutto questo finisca: quindi ora c’è sicuramente un altro passo da fare. Domenica si torna in campo, davanti al nostro pubblico, e vogliamo sicuramente andare avanti». E Orazzo non può che chiamare a raccolta tutto il pubblico mantovano che ama il basket per domenica al PalaSguaitzer: «Adesso abbiamo due giornate per preparare al meglio gara-3, che è quel passo in più da fare per arrivare in Finale e proveremo con tutte noi stesse a farlo. Sarà molto importante l’appoggio del pubblico, presente e fondamentale anche a Treviso. Ci piacerebbe quindi un PalaSguaitzer pieno che ci accompagni e sostenga come sempre ha fatto… E perchè no, anche di più!».