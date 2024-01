Pallavolo serie B2 f – Il vice Soldi: “Viadana, devi invertire la rotta”

Viadana Il cammino del Viadana di B2 riprende sabato prossimo dopo la lunga pausa natalizia: ospite al PalaFarina (ore 18.30) il Drago Stadium Mirandola. Le modenesi vantano dodici punti, tre in più delle rivierasche che hanno perso le ultime cinque gare, e tutte per 3-0. Sarà ancora assente per infortunio Tomaiuolo, in una sfida fondamentale per classifica, morale e futuro della formazione di coach Nicola Bolzoni. «Sappiamo benissimo che la nostra graduatoria al momento non è per nulla favorevole – afferma il vice allenatore Andrea Soldi – ma vedo sempre il gruppo allenarsi in palestra e il morale delle ragazze è alto. Sono tutte agguerrite e stanno lavorando bene, soprattutto per potere affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Lo staff tecnico lavora in maniera molto coesa con Nicola Bolzoni, per raggiungere gli obiettivi. Sabato prossimo si riparte con la gara casalinga contro Mirandola. Affrontiamo la compagine modenese con la ferrea volontà di riuscire a fermare la serie negativa e tornare a far punti dopo le cinque sconfitte consecutive».