Basket serie C – Pizzetti: “Viadana , vittoria di squadra”

Viadana Il Gruppo Mauro Saviola ha vissuto una domenica dalle mille emozioni. Davanti al pubblico amico del PalaFarina si è preso il lusso di conquistare il derby con il San Pio X. Cittadini battuti tra l’altro anche la settimana scorsa nell’altro derby con la regina Jb Stings. L’87-77 per il Viadana (ottavi con 10 punti) è un risultato un po’ a sorpresa, visto il distacco in classifica delle due mantovane, ora ridotto a 6 lunghezze, ma per quello che si è visto in campo di certo meritato dai ragazzi di coach Denis Tellini. La stagione non era iniziata nel migliore dei modi. Invece pian piano le cose stanno girando per il verso giusto. Non può che essere estremamente soddisfatto il presidente del Viadana Massimo Pizzetti per una vittoria pesantissima contro i quotati ragazzi di Gabrielli (quinti a quota 16). «E’ stata una bellissima vittoria di squadra – dichiara il massimo dirigente – di cuore e di sacrificio. E di tanta qualità. Il gruppo non era in formissima, ma ha dato tutto in campo. Importanti i recuperi di Cacciatori e Usai. Abbiamo concesso qualcosa nel primo quarto ai rimbalzi e al tiro ai nostri avversari, ma tutto sommato siamo riusciti a restare agganciati alla partita. Al rientro dopo l’intervallo lungo, ottima prova sia in difesa sia in attacco. Sono stati da parte nostra dieci minuti perfetti e abbiamo allungato nel punteggio prendendo un bel margine sul San Pio X. Loro hanno operato la rimonta nell’ultimo quarto. Si è posto in evidenza Raskovic, ma noi con l’apporto di Cacciatori, Martelli e dell’argentino Falco abbiamo retto bene. Un plauso a tutta la squadra per questa fondamentale vittoria per la nostra salvezza».