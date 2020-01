Basket serie A2 f – MantovAgricoltura per il tris con Udine

San Giorgio Scatta il ritorno e il MantovAgricoltura San Giorgio stasera al Dlf affronta la Delser Udine di Matassini, stessi dodici punti e già battuto all’esordio 57-48 a Pasian di Prato (ore 21, arbitri Di Tommaso di Pescara e Settepanella Roseto degli Abruzzi). Dopo le vittorie con Castelnuovo Scrivia e Marghera, le biancorosse tentano il tris. «Contro Udine abbiamo incassato i nostri primi punti in classifica – afferma il pivot Elisa Ruffo – Sicuramente ci presentiamo alla sfida con le friulane cariche e con fiducia nei nostri mezzi. Speriamo di fare bene per cogliere il successo che si rivela importante per la nostra classifica. Il campionato è stato altalenante: dopo la prima partita affrontata senza nulla da perdere siamo poi finite in un tunnel di otto sconfitte consecutive. Francamente non vedevamo alcuna via di uscita e sembrava di non trovare mai la strada giusta per tornare a vincere, però non abbiamo smesso di cercarla. In quel periodo difficile ci sono stati però vicini i nostri tifosi che ringraziamo. Noi atlete abbiamo cercato di capire cosa non andasse, per questo ci siamo confrontate: finalmente le soddisfazioni sono arrivate. Ho molta fiducia nelle mie compagne e nella squadra. Il mio sogno è cercare di raggiungere i play off. Siamo dodicesime, ma i play off sono a quattro punti. Per come stiamo giocando e ci stiamo allenando potremmo centrarli. Prima, però, dobbiamo mantenere la categoria. Dobbiamo ragionare di partita in partita: quella con Udine è fondamentale, ma lo sarà altrettanto la successiva di Sarcedo. Tutte le gare del ritorno per quanto ci riguarda sono delle finali e dovremo essere brave a non sottovalutare nessuna avversaria; errore che forse abbiamo commesso sabato scorso nella gara interna con Marghera, ferma al palo. Alle veneziane abbiamo concesso troppo».