Basket serie A2 f – Purrone: “MantovAgricoltura, stiamo raccogliendo i frutti del lavoro svolto in palestra”

San Giorgio La seconda parte del 2019 si è chiusa con successo per il MantovAgricoltura San Giorgio, che sabato sera al Dlf ha sconfitto l’Autosped Castelnuovo Scrivia. Le virgiliane, come è noto, hanno anticipato mercoledì scorso a Crema la gara della 14esima e penultima di andata, conclusasi con la battuta d’arresto per 52-43. Otto sono i punti sin qui racimolati dal team di Stefano Botticelli, gli stessi delle trevigiane di Ponzano Veneto. Prossimo impegno sabato 4 gennaio, sempre davanti al proprio pubblico, contro le Giants Marghera di Tomei, fermo al palo.

La prima parte dell’anno che si sta per concludere sarà ricordata a lungo da dirigenti, tecnici, atlete e tifosi per la storica e ampiamente meritata promozione in A2. «Per quanto concerne il prossimo impegno con Marghera – ricorda il presidente Antonio Purrone – la compagine veneziana sarà pur ultima, ma non va affatto sottovalutata. Ha giocato la sua ultima gara a Crema, ha perso 70-60, ma ha segnato tanto. Nel torneo di A2 contano molto sia gli episodi sia i particolari; significa che gli avversari ti conoscono sin troppo bene. A mio avviso, però, pian piano si cominciano a raccogliere i frutti del lavoro svolto in palestra: la squadra ha tutta l’intenzione di migliorare e lo dimostra perché si allenerà con molto scrupolo durante la propria sosta. C’è voglia di migliorare la classifica, di allontanarsi dalla zona calda. Ora come ora siamo in zona play out. Con Castelnuovo Scrivia le ragazze hanno centrato una meritata vittoria. Tutte avevano la precisa volontà di rifarsi dal passo falso nell’anticipo di mercoledì scorso a Crema. In quell’occasione, se non avessero avuto qualche passaggio a vuoto sotto canestro, avrebbero potuto giocarsela sino all’ultimo, e magari imporsi».