Basket serie A2 f – Urrà MantovAgricoltura all’ultimo respiro. La bomba di Bottazzi affonda il Carugate

Carugate Più sofferta del previsto, ad un certo punto addirittura insperata, comunque bellissima. La vittoria del MantovAgricoltura a Carugate arriva a fil di sirena, con la bomba di Sofia Bottazzi. E consente alle sangiorgine di fare un passo forse decisivo verso i play off.

Il primo canestro è delle milanesi, il MantovAgricoltura risponde subito con due bombe di Orazzo e Fietta (2-6). Orazzo scalda la mano dalla lunetta e segna anche in sospensione (5-10). Anche Fietta fa il pieno dalla linea dei liberi, ma il Carugate resta agganciato (10-12). Orazzo buca ancora la retina dalla media distanza, poi si sbloccano anche Bottazzi e Cremona (due canestri in fila a testa), le sangiorgine piazzano un parziale di 10-0 e portano il vantaggio in doppia cifra al suono della prima sirena (12-22). Scatta meglio dai blocchi il Carugate nel secondo periodo con tre canestri di fila. La risposta del MantovAgricoltura è affidata alla solita Orazzo, che firma la tripla del 18-25. Segnano Cremona in jumper e Llorente da sotto, ma le milanesi adesso trovano continuità in attacco e tornano ad un possesso di distanza (26-29). Fietta e l’implacabile Marida scavano un nuovo solco, Dell’Olio fa 1/2 dalla lunetta e all’intervallo lungo il MantovAgricoltura è avanti di 6 (30-36).

Il match riparte nel terzo quarto ancora nel segno di Orazzo, che brucia la retina dalla media distanza e poi dall’arco dei 3 punti: 33-41 e Marida (a quota 21) ha segnato più della metà dei punti del San Giorgio. Che tuttavia non riesce a scrollarsi di dosso le avversarie. Ci prova Novati con due canestri in fotocopia (38-45), ma il Carugate è di nuovo ad un possesso di distanza. Segnano Fietta e ancora Novati, adesso però la partita è punto a punto e c’è uno scarto minimo (47-49) tra le due squadre all’alba dell’ultimo quarto. Il Carugate torna a mettere la testa avanti sul 52-49 (non succedeva dal primo canestro del match) e adesso è Novati a prendere per mano un MantovAgricoltura in evidente difficoltà. Paola segna tre canestri che tengono il San Giorgio a -1, in mezzo c’è anche la tripla di Bottazzi e, come vedremo, non sarà l’ultima. Il Carugate conserva un possesso pieno di vantaggio (61-58) quando manca soltanto un giro di orologio. Fietta non trema dalla lunetta, mentre dall’altra parte Rizzi fa uno su due: 62-60 a 36 secondi dalla fine e coach Logallo chiama a raccolta le ragazze per organizzare gli ultimi possessi. Entrambe le squadre hanno esaurito il bonus di falli: Novati sbaglia il libero del pareggio (62-61), sull’altro lato del campo Rizzi fa 0/2 e allora il MantovAgricoltura è ancora vivo. Fietta vede Bottazzi per l’ultimo tiro e la scelta si rivela azzeccatissima: tripla del sorpasso ad una manciata di secondi dalla fine, è il gancio che manda kappaò il Carugate.