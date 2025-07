Calcio Serie B – Mantova, un altro gioiellino: dalla Fiorentina arriva l’attaccante Caprini. Muroni va all’Alcione

MANTOVA Il Mantova ha una predilezione per i diamanti grezzi che hanno tutta l’aria di tramutarsi presto in gioielli puri. In attesa del difensore brasiliano Fellipe Jack, in arrivo in prestito dal Como, ecco un altro 2006 che ha imboccato la strada per viale Te e di cui si dice un gran bene: Maat Daniel Caprini, ruolo attaccante. Anche in questo caso il dt biancorosso Christian Botturi ha bruciato la folta concorrenza, ottenendo dalla Fiorentina il prestito del ragazzo. L’operazione non è ancora ultimata, ma siamo ai dettagli.

Caprini viene definito dagli addetti ai lavori come uno dei talenti più cristallini del calcio italiano. Milanese di nascita (ma originario della Guinea), ben strutturato fisicamente (1,80 di altezza), può fare la prima punta o l’esterno sia a destro che (meglio) a sinistra. Insomma, un giocatore duttile come piacciono a Botturi e a mister Davide Possanzini. Ha iniziato nel settore giovanile del Milan, ma il club rossonero lo ha poi liberato a 14 anni. Caprini si è trasferito al vivaio del Novara e successivamente alla Virtus Entella. Qui è entrato nel mirino della Fiorentina e dell’Atalanta, i viola l’hanno spuntata e se lo sono assicurati fino al 2027. Dopo un’eccellente stagione nell’U17 (15 gol in 22 partite) passa alla Primavera dove conferma le sue qualità (12 reti nel 2023-24, 9 in quella successiva). A questo punto gli si spalancano le porte della prima squadra: viene spesso convocato da Palladino che lo fa debuttare in Serie A nel finale di Fiorentina-Inter, lo scorso 6 febbraio. Un altro scampolo in Verona-Fiorentina e la sensazione che il giovane sia pronto per farsi le ossa giocando con maggiore continuità. Da qui la scelta di girarlo in prestito al Mantova.

Con Caprini, Possanzini può considerare completo il reparto avanzato, che comprende: Mensah, Mancuso, Galuppini, Ruocco, Fiori, Bragantini e Marras (più il trequartista Falletti). Per chiudere definitivamente l’organico, restano due caselle da riempire: in porta e in difesa. Per il vice di Festa, ha preso quota Thomas Vettorel, classe 2000, più di 100 partite in Serie C e due apparizioni in B nello scorso campionato nel Cosenza, dove era il secondo di Micai. Ma non è l’unico candidato. Per quanto riguarda il difensore, resta valido il nome dell’ex Brescia Andrea Cistana (’97), a maggior ragione ora che è saltato il trasferimento al Palermo. Ma l’impressione è che Botturi punti ad altro, come sempre nella più totale riservatezza.

Finalmente si muove qualcosa sul fronte uscite. Mattia Muroni ha accettato l’offerta dell’ambizioso Alcione: due anni di contratto, più opzione per il terzo. Oggi chiuderà la sua controversa esperienza mantovana e raggiungerà i nuovi compagni. Rimarrà quindi da solo ad allenarsi al Sinergy Panizzi, che ha rifiutato un’altra proposta del Latina. Non si registrano novità su Burrai, ma è ormai chiaro che la decisione spetta solo e soltanto al giocatore.