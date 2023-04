Basket Serie A2 femminile – Il San Giorgio “vede” la semifinale: serve un’altra impresa col Sanga

MANTOVA Dopo aver espugnato il Pala Giordani contro ogni pronostico, che vedeva il Sanga prima della classe e favorita alla vittoria, è già il momento di pensare a gara-2, stasera alle ore 20.30 nella cornice del PalaSguaitzer. Una sfida che si preannuncia tostissima e al tempo stesso molto importante per entrambe le formazioni, che si giocano il tutto per tutto per proseguire il proprio cammino nei play off. Durante l’intervallo della partita, tra l’altro, verranno presentate tutte le squadre giovanili del vivaio sangiorgino. Giulia Togliani, playmaker biancorossa, ricorda gara-1 con il Sanga: «La prima partita l’abbiamo approcciata molto bene, sebbene sapessimo benissimo di partire da sfavorite; eravamo consapevoli che saremmo dovute rimanere concentrate per 40’, attenendoci al piano partita per avere delle possibilità di portarla a casa. E così è stato. Tanta grinta, tanto sacrificio e tanta voglia di vincere». Gara-2 è un banco di prova importante e sarà altresì decisivo non sottovalutare nessun aspetto: «Sicuramente nella prossima partita cercheremo di replicare il nostro atteggiamento e prestare ancora più attenzione ai dettagli. Il Sanga si presenterà più agguerrito che mai, anche perché avrà il pensiero di non poter più sbagliare. Da parte nostra dovremo essere solide e aiutarci vicendevolmente per tutti e quattro i quarti». Nonostante la sfida sia infrasettimanale, oggi più che mai ci sarà bisogno di tutto il supporto dei tifosi sugli spalti per supportare le sangiorgine: «Che dire ai tifosi… E’ il momento più bello dell’anno! Una gara da dentro o fuori. È una delle partite fondamentali e più belle della stagione dove il cosiddetto sesto uomo può fare tutta la differenza del mondo. Vogliamo crederci e se lo facciamo tutti insieme sarà ancora più bello. Vi aspettiamo tutti al palazzetto». La palla a due si alzerà alle 20.30 e, come sempre, l’accesso alla struttura sarà completamente gratuito. Da poco prima dell’avvio della gara sarà possibile seguirla in diretta su YouTube sul canale di Basket 2000 San Giorgio.