Basket Serie A2 femminile – MantovAgricoltura da applausi: batte ancora il Selargius (46-60) e va in semifinale

CAGLIARI La favola del MantovAgricoltura continua. Dopo il successo di sabato scorso al PalaSguaitzer in gara-1 (56-47), le sangiorgine si sono ripetute ieri in Sardegna, affossando 46-60 il Selargius ed assicurandosi il pass per le semifinali play off. È un traguardo storico per la formazione mantovana, che per la prima volta nella sua storia tocca vette così alte. L’appuntamento è per sabato 3 maggio. L’avversaria sarà la vincente tra Empoli e Treviso. Ieri le venete si sono imposte 72-70, mentre in gara-1 aveva prevalso Empoli 61-54. Domenica la bella. San Giorgio attende col sorriso.

SELARGIUS-MANTOVAGRICOLTURA 46-60 (13-19, 24-32, 32-44)

SAN SALVATORE SELARGIUS

Mura 6, Berrad 10, Favre 2, Thiam 2, Ceccarelli 9, Madeddu 4, D’Angelo 2, Ingenito 5, Pinna 2, Valenti, Lapa 2, Porcu 2. All.: Maslarinos.

MNAGRICOLTURA S.GIORGIO

Fietta 11, Llorente 4, Fusari 14, Cavazzuti 4, Orazzo 1, Fiorotto 2, Dell’Olio 5, Cremona 15, Ramò 2, Ndiaye 2. All.: Logallo.

ARBITRI Bernassola e Di Gennaro di Roma.

NOTE Tiri da 2: SS 12/34; SG 17/42.

Tiri da 3: SS 7/27; SG 5/14. Tiri liberi:

SS 1/3; SG 11/14. Rimbalzi: SS 34 (D’Angelo e Ceccarelli 6); SG 42 (Cremona 9). Assist: SS 9 (Favre e Ceccarelli 2); SG 10 (Llorente 3). Palle perse: SS 16; SG 14. Falli fatti: SS 16; SG 9.