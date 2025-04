Calcio Serie B – Trasferta vietata a Cremona: i tifosi del Mantova ricorrono al Tar

MANTOVA Come già accaduto in occasione del blocco della vendita dei biglietti ai tifosi mantovani nella trasferta di Palermo, anche stavolta gli ultrà della Curva Te hanno fatto ricorso al Tar in seguito alla decisione del prefetto di Cremona di vietare la trasferta di domani allo Zini. Come si sa, la settimana scorsa il prefetto di Cremona su indicazione del Viminale ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per il derby Cremonese-Mantova ai tifosi ospiti residenti nella nostra provincia. A monte di tale decisione, il timore di incidenti tra due tifoserie divise “da una atavica rivalità” e da precedenti peraltro recenti di disordini proprio tra opposte fazioni. Il ricorso depositato ieri mattina al Tar, in quanto presentato con i crismi dell’urgenza, dovrebbe avere una riposta già oggi nella speranza che qualcosa si sblocchi. Nel frattempo nel settore ospiti dello Zini sono circa una quarantina i posti occupati da tifosi non residenti in provincia di Mantova.