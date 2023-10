Basket Serie A2 femminile – Petronio: “San Giorgio, fai brillare la tua Stella”

SAN GIORGIO Dopo il debutto casalingo dal sapore amaro, il MantovAgricoltura è pronto per il secondo impegno della stagione, che lo vedrà impegnato in una delle trasferte più lunghe dell’anno. Domani alle ore 15.30 le sangiorgine saranno ospiti della Stella Azzurra Basket Roma. Nella passata stagione la formazione romana, realtà storica nello scenario della pallacanestro italiano, specialmente per il progetto dedicato al vivaio, da cui sono usciti molti giocatori e giocatrici di altissimo livello, si è classificata all’11° posto nel Girone Sud, riuscendo a salvarsi al primo turno di play out contro la Pallacanestro Vigarano. Anche per le giocatrici di coach Chimenti la prima giornata di campionato è stata infausta con la sconfitta per 74-43, incassata nella trasferta contro Costa Masnaga. Stella Azzurra ha un roster giovanissimo con il ruolo di “veterana” ricoperto da Elena Sasso, classe 2000, a cui si aggiungono giovani e giovanissime che proveranno a rendere difficile la gara per una MantovAgricoltura ferita, ma che al tempo stesso vuole subito rimettersi in carreggiata dopo la sconfitta contro La Spezia. Cristiana Petronio, ala classe ‘99 ormai da considerarsi una veterana biancorossa per le innumerevoli stagioni in casa San Giorgio, ha commentato la scorsa partita traendo gli spunti da cui ripartire in vista della prossima: «La partita contro La Spezia non è andata come ci aspettavamo, ma sarà sicuramente un punto da cui partire. Proprio per questo stiamo lavorando sodo, concentrando le nostre attenzioni sulla metà campo difensiva». La caratteristica principale del team romano è, come accennato, la giovane età e Petronio e compagne si stanno preparando alla loro esplosività: «Roma è un gruppo molto giovane e che fa dell’intensità la sua forza principale. Dovremo approcciare la partita partendo da cosa ci è mancato con La Spezia, quindi unirci come squadra e avere più continuità a livello offensivo, ma anche essere più attente in transizione difensiva e semplicemente giocare la nostra pallacanestro». La palla a due si alzerà alle ore 15.30 al palazzetto Altero Felici di Roma e la gara sarà trasmessa in diretta dalla società romana sul profilo Facebook di Stella Azzurra. Il link al live verrà condiviso anche sui canali societari non appena disponibile.