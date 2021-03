Basket serie A2 m – Casalvieri: “Staff, ci piacerebbe arrivare noni, ma…”

MANTOVA Domenica sera sul proprio profilo Facebook, il capitano Mario Ghersetti aveva esposto la propria opinione sulla gara con Piacenza: “Non è stata una partita perfetta, neanche bella, ma forse è stata la vittoria più bella di tutta la stagione perché abbiamo lottato ogni minuto per vincere, ma sopratutto abbiamo lottato insieme”. Tanto sintetica quanto ineccepibile. Da tanto tempo a questa parte si è vista una squadra non cedere ai primi break degli avversari ma resistere e aspettare il proprio momento per colpire. In questo modo la Staff è riuscita a centrare una preziosissima vittoria contro Piacenza. A freddo, nel day after, il pensiero del general manager Gabriele Casalvieri è pressoché analogo e pieno di elogi per la vittoria certamente più bella del campionato: «La partita era difficile e complicata, Piacenza sapeva di aver raggiunto i propri obiettivi mentre noi dovevamo vincere a tutti i costi e per fortuna ci siamo riusciti. E’ stata una partita maschia, difficile e sono contento perché ho visto una reazione caratteriale importante. Tutti hanno dato qualcosa in più difesa, siamo stati solidi e con grinta e cuore abbiamo veramente voluto portare a casa la vittoria. La pressione era tutta dalla nostra parte, serviva una prova di carattere e i ragazzi sono stati molto bravi. Cortese ha fatto una partita incredibile; lui come tutti quest’anno ha avuto alti e bassi ma domenica ha fatto una partita degna del suo livello. Anche Weaver, Ghersetti e Bonacini hanno giocato molto bene, avevamo bisogno dell’energia e dei punti di Davide e anche lui ci ha dato una grande mano».

Gli Stings torneranno in campo sabato 10 aprile per il match casalingo contro Orzinuovi, sfida che deciderà le sorti dei biancorossi nella fase a orologio: «Ovviamente mi piacerebbe arrivassimo noni e affrontare il girone che ne consegue – conclude – si dovranno però incastrare tanti risultati. Dobbiamo pensare a lavorare bene per affrontare al meglio il match contro Orzinuovi che sarà fondamentale. Abbiamo dato lunedì e martedì (oggi, ndr) giorni di riposo, domani torneremo in palestra per ricominciare ad allenarci. La partita contro Orzinuovi si giocherà di sabato quindi la prossima settimana sarà leggermente diversa dal solito e inizieremo ad allenarci lunedì».

Leonardo Piva