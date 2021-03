Nuoto – Italiani Primaverili: Ruberti a caccia del pass per gli Europei

MANTOVA Cominciano domani, per finire il 3 aprile, i Campionati Assoluti Primaverili allo Stadio del nuoto di Riccione (vasca da 50 metri). Sono quattro gli atleti mantovani che hanno strappato il pass. La più accreditata in chiave podio è certamente Nicoletta Ruberti, in forza all’Azzurra Bologna, impegnata nei 50 (il suo 25.54 è il sesto crono d’ingresso) e nei 100 stile libero (56.70). Nel palmares della viadanese ci sono i due ori conquistati nei 50 stile nell’agosto 2018 al Settecolli di Roma e nell’aprile 2019 proprio nella piscina di Riccione, dove, poco più di tre mesi fa, è arrivata quinta ai campionati invernali dietro Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli e Federica Pellegrini. Saranno ancora loro le avversarie da battere nei 50 in programma domani, con batterie al mattino e finale unica (si qualificano le prime 8) al pomeriggio. La gare dei 100 andrà in scena giovedì.

Nicoletta arriva carica all’appuntamento. «E’ da dicembre che mi alleno con continuità ad Asola – dice – anche se in vasca da 25 metri. Mi sento meglio rispetto agli Open di dicembre, anche se abbiamo avuto poca preparazione a causa delle continue interruzioni per covid. Principalmente mi sono concentrata sui punti deboli, cercando di migliorare la velocità, il volume e la resistenza». Riguardo alle speranze di medaglia, «l’oro – ha spiegato – sarà molto difficile, il mio vero obiettivo è ottenere il pass per gli Europei di maggio a Budapest; devo limare ancora qualcosa perché il mio personale è 25.14, mentre il tempo limite è 25.00». Giovedì nei 100 stile sarà in vasca anche la giovanissima Giulia Marchi (classe 2004 dell’Asola) accreditata con il tempo di 57.84.

Tra le cadette, la mantovana da tenere d’occhio è però Rachele Regattieri (classe 2003, del Legnano), qualificata sia nei 100 (con il tempo di 1’03.04) che nei 200 dorso (2’16.09): si parte domani mattina con la gara sulle quattro vasche, mentre i 100 sono in programma giovedì. Reduce dai brillanti risultati ottenuti nei recenti Campionati Regionali di Monza (oro nei 200 e argento nei 100), Rachele è decisa a stupire anche contro le big della specialità, da Margherita Panziera alla stessa Pellegrini. «Dopo molto tempo e varie vicissitudini – spiega – sono finalmente riuscita a trovare la forma migliore. Con le avversarie a caccia del pass per l’Olimpiade, non sarà facile accedere alla finale. L’obiettivo è quello di migliorare il mio personale e provare a piazzarmi tra le prime 12».

Unico maschio della pattuglia mantovana, Marco Zanca, tesserato per le Rane Rosse, sarà l’ultimo a tuffarsi nella piscina di Riccione per la gara dei 50 rana, in calendario venerdì, cui si presenta con il 12° crono d’ingresso (28.44) e flebili speranze di accedere alla finale.

Samuele Elisse