Basket serie A2 m – Malavasi: “La fiducia nella Pompea non è mai mancata”

MANTOVA Non si conta la varietà di sapori dolci che ha generato la vittoria a Udine e che gli Stings hanno potuto assaporare.

Vittoria in casa di una delle squadre più attrezzate del girone, un impatto sulla partita di grande ferocia agonistica come non si vedeva da tempo, capacità di resistere ai numerosi tentativi di sorpasso di Udine e la vittoria arrivata grazie a un canestro a fil di sirena di Giovanni Poggi, che fino a questo momento sta vivendo una stagione più difficile della precedente e quindi si è certamente tolto una bella soddisfazione.

Il tutto, come se non bastasse, senza l’apporto più di metà partita di capitan Ghersetti.

Tutta la felicità è riassunta nelle parole del consigliere d’amministrazione Gianfranco Malavasi: «Ero contento per Poggi, se lo merita – afferma – si impegna tanto e soffre per questa squadra, è una stagione un po’ tribolata per lui ma si è regalato questa grande gioia. Ha fatto nel complesso una bella partita, non solo per il canestro decisivo. Abbiamo giocato più di metà partita senza Ghersetti, non ho notizie fresche e ho solo sentito parlare di un po’ di giramento di testa ma assolutamente nessun allarme. Tutti i ragazzi meritano i più grandi complimenti. La fiducia in questo gruppo c’era e c’è, non è mai venuta meno. Abbiamo dei valori che abbiamo dimostrato lungo tutta questa stagione, sappiamo di avere ragazzi seri che si applicano e si impegnano. L’ultimo periodo aveva portato un po’ di ansia e preoccupazione, quindi era proprio importante interrompere questa serie per ritrovare fiducia e questa vittoria è arrivata in una partita difficile, contro un avversario forte, nel momento giusto per interrompere questa striscia negativa». Nel frattempo, l’Assigeco Piacenza, dopo la sconfitta di domenica a Roseto, ha esonerato coach Ceccarelli (che chiude così l’esperienza emiliana con dieci vittorie e tredici sconfitte). Nella squadra che ora ha nel quadro dirigenziale l’ex vicepresidente Stings Silvia Bellelli si accinge a tornare in pista un altro ex biancorosso: Alberto Martelossi.

Leonardo Piva