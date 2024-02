Calcio Serie C: ALESSANDRIA-MANTOVA 0-1 (aggiornamenti live)

ALESSANDRIA Buonasera dallo stadio Moccagatta di Alessandria. Impegno infrasettimanale per il Mantova che rende visita ai piemontesi ultimi in classifica e a secco di vittorie da tre mesi. Possanzini deve fare a meno dello squalificato Trimboli e dell’infortunato Cavalli. Tre squalificati anche per il tecnico dei grigi Banchini: Nunzella, Foresta e Mastalli. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

ALESSANDRIA-MANTOVA 0-1

ALESSANDRIA (3-5-2): Farroni; Ciancio, Fiumanò, Gega; Parrinello, Sepe, Nichetti, Soler, Rossi; Samele, Siafa. A disp: Spurio, Barmaz, Cusumano, Gazoul, Pellitteri, Pellegrini, Femia, Ndir, Laukemis, Busatto, Mangni. All.: Banchini.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi, Celesia; Muroni, Bani, Wieser; Galuppini, Monachello, Bombagi. A disp.: Sonzogni, Mensah, Burrai, Debenedetti, Fiori, Radaelli, Fedel, Napoli, Panizzi, Argint, Bragantini, De Maio, Giacomelli. All.: Possanzini.

ARBITRO: Matteo Centi di Terni (assistenti: Renzullo di Torre del Greco e Cataneo di Foggia).

RETI: 14′ Bombagi.

NOTE: Ammoniti: Samele. Recupero: 2′ + .

Primo tempo

47′ Finisce qui la prima frazione di gioco. A tra poco per la ripresa.

45′ Saranno 2′ i minuti di recupero.

39′ Primo ammonito della gara: è Samele dell’Alessandria.

33′ Maggioni spreca tutto davanti a Farroni mandando sull’esterno della rete.

30′ Ancora Mantova in avanti con Bombagi che riceve palla sulla destra, si accentra e scarica per Monachello, ma la palla è troppo lunga.

27′ Mantova statico e alcune volte lezioso nei passaggi.

23′ Ci prova Galuppini da punizione ma la palla finisce alle stelle.

21′ Punizione insidiosa di Nichetti che passa sotto la barriera e sfiora il palo.

14′ GOL DEL MANTOVAAAAAAA!!!!!!!!. La sblocca Bombagi con l’incornata vincente su traversone dalla destra di Maggioni.

9′ Il Mantova prende le misura: traversone di Bombagi dalla sinistra e anticipo del difensore che spazza in rimessa laterale.

4′ Nonostante l’orario e la lunga trasferta, i supporter virgiliani sono comunque presenti: 200 quelli giunti al seguito della squadra.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Mantova. Alessandria che attaccherà da destra verso sinistra in questa prima frazione di gioco. Biancorossi da sinistra verso destra.

Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Alessandria in divisa classica grigia e pantaloncini neri. Mantova in maglia bianca e banda centrale rossa.

Pre-gara

Sei cambi per il Mantova rispetto alla gara con la Triestina: Monachello, Bombagi, Bani, Maggioni, Muroni e Wieser. Intanto le formazioni si stanno scaldando sul campo. Terreno di gioco in buone condizioni, temperatura dell’aria intorno agli 8 gradi.