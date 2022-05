Calcio Eccellenza – Laudini: “Castiglione, ci aspettano 90 minuti di passione”

CASTIGLIONE Ancora novanta minuti. Gli ultimi, drammatici, di una stagione tribolatissima, che il Castiglione spera di chiudere in bellezza. Le cose, nei play out, si sono messe bene con la vittoria nella gara d’andata sul campo dell’Orceana. L’1-0 firmato Campagnari dà un grande vantaggio ai Mastini che, in virtù del miglior piazzamento nella regular season, domenica si salveranno anche perdendo in casa con un gol di scarto (quelli segnati in trasferta non valgono doppio). «Ci attende la partita più importante e più difficile di tutta la stagione – avverte il presidente Andrea Laudini – la giochiamo davanti al nostro pubblico e, tutti insieme, vogliamo festeggiare la salvezza».

Non era questo, per la verità, l’obiettivo fissato la scorsa estate, ma le cose non sono andate come previsto e ora bisogna stringere i denti. Ancora per novanta minuti, gli ultimi, nei quali i rossoblù devono dare un senso a tutta la stagione. «E’ stata un’annata sofferta, inutile nascondersi – dice ancora Laudini – avremmo potuto e dovuto salvarci prima, ma recriminare serve a poco. La squadra domenica ha fatto bene, però era solo il primo tempo di una partita che dura 180 minuti. I prossimi novanta saranno di passione, lunghissimi. Tutti qui aspettiamo il triplice fischio finale per festeggiare, ma la salvezza bisogna ancora conquistarla sul campo. E da lunedì potremo cominciare a programmare il futuro».

«Ai ragazzi – prosegue il massimo dirigente rossoblù – chiedo un’altra settimana di concentrazione: devono preparare bene questa partita e guai a pensare che potrebbe bastare anche una sconfitta di misura. L’Orceana non verrà certo qui in gita, partirà forte per recuperare subito lo svantaggio. Dovremo essere pronti, soprattutto con la testa. La posta in palio è troppo importante e può bastare un episodio a decidere tutto. Dovremo essere cinici e sfruttare ogni occasione, sempre attenti a non concederne agli avversari. Il traguardo della salvezza sembra vicino, ma ci sono da giocare ancora novanta minuti». Gli ultimi, sospiratissimi, prima di andare in vacanza col sorriso. Perchè l’altra eventualità non è nemmeno da prendere in considerazione.

Domenica, per la cronaca, si giocherà anche la finale dei play off del girone C tra Atletico Castegnato e Prevalle, che hanno eliminato rispettivamente Valcalepio (battuto 3-2) e Darfo Boario (0-0).