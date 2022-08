Basket serie A2 m – Staff, Tosini confermato team manager

Mantova Dopo il preparatore fisico Daniele Missarelli, arriva un’altra conferma in casa Staff Mantova. Si tratta di Massimo Tosini, che sarà ancora il team manager della prima squadra per la stagione 2022/23. Nato a Mantova il 30 marzo 1950 e ancora residente nel capoluogo virgiliano, è da sempre appassionato di basket e negli anni ’70 e ’80 ha giocato nelle minors mantovane.

Massimo è stato co-fondatore e dirigente del San Pio X Mantova, realtà consolidata in città e provincia e storica società satellite degli Stings.

«Ringrazio la società di questa ulteriore conferma che mi gratifica ancora di più – queste le parole di Tosini -. Il 16 agosto ci aspetta una nuova avventura impegnativa e stimolante». Martedì infatti al PalaSguaitzer di Borgochiesanuova si raduna la nuova Staff agli ordini di coach Giorgio Valli, a partire dalle ore 16.30. Primo impegno del pre-season domenica 28 agosto contro il Kleb Ferrara.