Basket serie A2 m – Stings, test a Ravenna

RAVENNA Da Ravenna a Ravenna. Era il 23 febbraio quando la Pompea dell’allora coach Alex Finelli inflisse la prima sconfitta casalinga stagionale alla capolista Orasì Ravenna, lanciatissima nella chance di giocarsi il salto di categoria in Serie A. Oggi, ben 216 giorni dopo, la vita degli Stings ricomincia proprio da Ravenna in un ideale chiusura del cerchio (questa volta al Palasport Angelo Costa e non al Pala De Andrè). Lo scrimmage si disputerà a porte chiuse ma sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook della società romagnola a partire dalle ore 17.30. La distanza che separa l’ultima volta in cui si è potuto ascoltare il pallone rimbalzare sul parquet e “incendiare” le retine è talmente tanta che ogni tentativo di allacciarsi al passato è tempo sprecato. Nel mentre è successo di tutto: se non si riparte da zero, poco ci manca. «Prima partita della stagione e c’è voglia di mettere in pratica alcune situazioni di gioco su cui il coach e la squadra hanno lavorato in questo periodo – afferma il gm Gabriele Casalvieri – c’è grande entusiasmo. La società e il coach vorrebbero già iniziare a vedere da questa prima partita un’attitudine a non mollare mai e dei sacrifici in difesa. Essendo la prima gara sappiamo che non sarà facile, soprattutto per la chimica e le situazioni in attacco perché solo da qualche settimana abbiamo iniziato a provare il nostro gioco nella metà campo offensiva. L’attesa è stata lunga, c’è grande voglia di ripartite. Affrontiamo una squadra che ha fatto benissimo l’anno scorso, con un grande coach e quindi abbiamo voglia di provare a metterci alle spalle quello che di brutto è successo fino a questo momento». Fari puntati sulla condizione atletica dei biancorossi, alle prese con uno degli inizi stagione più anomali di sempre: «La preparazione non è cambiata, è un po’ più lunga rispetto al solito per arrivare all’inizio del campionato, però l’atteggiamento è quello di fare bene. Mi sembra un gruppo molto coeso, che sta bene insieme e quindi quello che ci aspettiamo è che anche in partita si dimostrino come sono in allenamento». Inizia quindi oggi il percorso di avvicinamento alle partite ufficiali che per gli Stings inizieranno domenica 11 ottobre alla Grana Padano Arena con la prima giornata di Supercoppa A2 ospitando Udine alle 20.30. Domenica 18 trasferta a Orzinuovi e domenica 25 derby a Verona. Il campionato prenderà il via il 15 novembre in casa contro Capo d’Orlando.

Leonardo Piva