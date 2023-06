Calciomercato dilettanti – L’Asola prende il baby portiere Lasagna. Villimpentese: fatta per Serraino, piace Capucci

Mantova C’è la conferma che Andrea Brentegani (in foto) ricoprirà il ruolo di diesse nel neonato MarmiroloUnionTeam. Per la panchina, come abbiamo scritto ieri, sono in lizza Bozzini e Perinon. L’Asola sta per chiudere il portiere Lasagna (2004, è di Medole) dall’Union Team. Confermati Beretta, Brentonico e Chitò. In attesa di una risposta da Makris Petrozzi per la guida della prima squadra, il San Lazzaro affida la Juniores ad Alessandro Magnanini promosso dagli Allievi regionali: prende il posto di Pignatelli, che a sua volta allenerà la veronese Borgo San Pancrazio neopromossa in Prima.

Governolese: nella prossima settimana potrebbero definirsi l’arrivo di Garutti dal Suzzara e il passaggio di Omoregie al Nogara. La Villimpentese ha chiuso per Serraino. Per la difesa piace Capucci dello Union Team, lascia il secondo portiere Mihajlovic. C’è grande richiesta per i giovani dello Sporting Club: Ongaro è conteso fra Ceresarese e Medole; la stessa Cere punta al portiere Bonfiglio, al difensore Marchi e al centrocampista Pedercini. Confermato il prestito di Campagnari, Bonomi, Ferri e Gentilin allo Juniors Cerlongo (resta mister Dalzini), che ha chiesto pure i difensori Giovannone e Picchi. La Dinamo è interessata al portiere Pradella, ex Viadana.