Progetto Milena, ripartire da sè

MANTOVA L’iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, ha già permesso a 60 donne di trovare un lavoro e a 20 di tornare a studiare

Quinta edizione per Il progetto Milena: Ri- Partire da sè, iniziativa che promuove percorsi di sostegno motivazionale per facilitare l’inserimento sociale e lavorativo delle donne.

Partner del Progetto sono Provincia di Mantova, Consorzio Progetto Solidarietà Distretto di Mantova, Rotary Club Mantova Castelli, Consigliera provinciale di Parità, Global Thinking Foundation, Comitato per L’Imprenditoria Femminile, Biblioteca “Baratta”, Novellini, Zurich Assicurazioni Carra Stefano & C.Sas

Il progetto si rivolge a donne disoccupate e/o espulse dal mondo del lavoro, giovani senza esperienza lavorativa, aspiranti imprenditrici, e in generale a donne che stanno attraversando una fase di particolare disagio o criticità.

Nelle quattro edizioni precedenti sono stati realizzati 160 colloqui individuali, selezionate 60 donne, di cui 42 hanno trovato lavoro e 8 hanno ripreso gli studi mentre altre 10 si sono iscritte a corsi professionalizzanti.

Tutte le partecipanti alla fine del percorso hanno manifestato un notevole miglioramento della conoscenza di sé e delle proprie capacità, con una conseguente maggiore consapevolezza delle proprie competenze in ambito lavorativo: c’è chi si è iscritta all’università e chi vi è tornata sui banchi di scuola, chi si è scoperta imprenditrice e molte ha trovato un lavoro che sino a poco prima sembrava solo un miraggio.

Finalità generale del progetto è operare nella fase precedente la ricerca del lavoro con percorsi di counselling e coaching orientativo, incentrati sull’emersione del sé, sull’autovalutazione delle spinte motivazionali e delle aspettative professionali, che possano rafforzare l’autostima della donna, farla uscire da situazioni di isolamento dovute anche a momenti di difficoltà e orientarla a scelte formative e lavorative consapevoli. L’attività di orientamento, in realtà, intende incoraggiare nelle donne il prendersi cura di sé inteso come ripensarsi, immaginare e progettare il futuro in funzione dei propri desideri, lavorando sulle potenzialità.

Lo scenario di mercato, la disoccupazione, la precarietà occupazionale e nell’ultimo anno la pandemia hanno colpito in particolare le donne che sono, infatti tra le categorie più penalizzate, come si evince da molte fonti statistiche principalmente quando sono presenti anche dei/delle figli/e.

Verranno proposti un percorso laboratoriale di gruppo in 9 incontri di tre ore e mezzo l’’uno, presso la Biblioteca Multimediale Baratta di Mantova (il primo incontro è programmato per il 18 novembre 2021), attività di counseling coaching orientativo individuale e di gruppo (autovalutazione delle spinte motivazionali e delle aspettative professionali); momenti di orientamento e di riscoperta di competenze trasversali che spesso la donna stessa non sa di avere, facendo così emergere i suoi talenti e i suoi desideri; inoltre verranno organizzati tre Corsi di educazione finanziaria/pianificazione famigliare tenuti da Global Thinking Foundation e un percorso presso il Centro per l’impiego della Provincia di Mantova tenuto da Maria Grazie Epifani orientatrice del Cpi.

Per candidarsi scrivere entro il 16 novembre 2021 a formazione@centrodonnemantova.it