Concessionaria ancora sospesa per lavoro irregolare

CASTEL D’ARIO I Carabinieri della Stazione di Castel d’Ario insieme a colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro, nel corso di un servizio di controllo, diretto a monitorare e contrastare l’impiego di manodopera irregolare, hanno nuovamente sorpreso un lavoratore extracomunitario sprovvisto di regolare contratto di lavoro all’interno di un capannone adibito per la compravendita di autovetture e lavori di carrozzeria.

Analoga circostanza si era verificata lo scorso maggio allorquando un lavoratore, oltre a non essere stato formalmente assunto, era peraltro irregolare sul territorio nazionale. Da lì ne era già scaturita la sospensione dell’attività.

Nel corso dell’ispezione, oltre all’inottemperanza al precedente provvedimento di sospensione, sono state altresì contestate violazioni penali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed elevate ulteriori sanzioni amministrative per complessivi settemila euro.

Sono in corso ulteriori accertamenti sulla liceità e trasparenza del commercio dei veicoli posti in vendita.