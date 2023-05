Basket Serie A2 maschile – Cenna: “A Casale la migliore Staff”. E Sherrill riscrive la storia del club

MANTOVA Sollievo in casa Staffa dopo il fondamentale successo di sabato a Casale Monferrato. Un successo che ha riportato fiducia e ottimismo nell’ambiente biancorosso in vista delle prossime partite della Poule Salvezza. Per il quintetto di coach Zanco, quella in terra piemontese è stata la prima vittoria in trasferta nella Poule. C’erano da riscattare le sconfitte di Guidonia con la Stella Azzurra e di Rieti con la Kienergia, che avevano complicato non poco il cammino degli Stings. Con il 102-98 conquistato all’extra time, il quintetto del capoluogo ha toccato quota 12 punti, gli stessi di Roma, Chieti e Cremona. Proprio Roma sarà la prossima avversaria, domenica prossima alle ore 18 alla Gp Arena.

Molto soddisfatto il presidente Paolo Cenna: «La vittoria di Casale – afferma – è stata ottenuta con grande personalità. Forse è la migliore partita giocata in questa stagione. Di gare punto a punto la squadra è riuscita a vincerne poche, ma stavolta il colpo è riuscito. Anche stavolta, come in occasione delle gare con Stella Azzurra e Rieti, qualche momento difficile c’è stato. Però il gruppo ha tenuto. Nessuno ha mollato, tutti hanno stretto i denti».

E poi c’è Sherrill. Ancora una volta strepitoso protagonista. Con i 41 punti messi a referto sabato sera, l’americano è entrato addirittura nella storia degli Stings: nessun giocatore, da quando i biancorossi militano in A2, aveva mai toccato una cifra così alta. «Sherrill è stato un perfetto regista», ammette Cenna rendendo doveroso omaggio al fuoriclasse. Ciò non toglie che tutti abbiano recitato un ruolo determinante: «Direi che la squadra nel suo complesso ha fornito un grosso contributo. Questa vittoria fa classifica e morale. Lo definirei un successo del gruppo. Mi è piaciuto che, anzichè concludere personalmente l’azione, i ragazzi preferissero passare la palla al compagno. È un atteggiamento che mi auguro di rivedere nella prossima gara interna con la Stella Azzurra. In più avremo bisogno dell’apporto del pubblico, come sempre molto importante per caricare la squadra».