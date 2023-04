Barilla compie 40 anni, investimento da 12,6 milioni

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – Famiglia, coraggio, lavoro e generosità. Sono queste le parole che rappresentano la mission etica e la vision di sviluppo imprenditoriale e sociale dello stabilimento Barilla di Castiglione delle Stiviere.

Quarant’anni di storia per la fabbrica con sede nella cittadina aloisiana dove nascono i prodotti simbolo della colazione e della merenda degli italiani. È proprio qui infatti che ogni anno vengono sfornati 10 miliardi di biscotti, oltre 1 miliardo di cracker e 1 miliardo e mezzo di sfoglie dei brand più amati: Mulino Bianco, Pan Di Stelle, Pavesi e Gran Cereale.

Dagli anni ottanta Barilla lo ha reso lo stabilimento bakery più grande del gruppo, e ora annuncia un importante investimento: 12,6 milioni di euro per ampliare la linea di produzione dedicata agli snack e installare una nuova linea dedicata al confezionamento dei biscotti.

Il “forno” di Castiglione è una realtà strategica per Barilla che contribuisce allo sviluppo e al benessere del territorio mantovano, anche grazie al lavoro e alle opportunità che offre alla comunità. Nel 2023 lo stabilimento del capoluogo morenico continua a crescere, ampliarsi ed innovarsi, per stare al passo con le esigenze dei consumatori e del Pianeta.

L’ultimo investimento approvato dal board Barilla riguarda le linee crackers Mulino Bianco, Dry Breads Pavesi e Mulino Bianco e quella dedicata al confezionamento dei biscotti. Il primo impegno è quello di ampliare la linea di produzione degli snack dando vita a nuovi prodotti da forno salati. Inoltre Barilla cerca di rafforzare i legami, creare valore e coltivare un dialogo aperto e costante in tutti i territori nei quali opera; promuove e prende parte alle attività volte a favorire l’inclusione sociale, il supporto e l’accesso al cibo.

Quest’anno l’azienda ha scelto di donare al comitato locale della Croce Rossa Italiana un’ambulanza per il trasporto sanitario. «Il nostro è un comportamento virtuoso, abbiamo voglia di fare qualcosa di utile per la collettività»: queste le parole di Luca Barilla, vicepresidente dell’azienda, nel momento della consegna del veicolo. Quello di ieri è un gesto che si va ad aggiungere alle regolari donazioni di prodotti che Barilla fa alle organizzazioni accreditate, tra cui appunto la CRI per aiutare i più bisognosi.

All’iniziativa erano presenti i sindaci Enrico Volpi (Castiglione), Germano Bignotti (Solferino), Stefano Meneghelli (Guidizzolo), il presidente della Provincia Carlo Bottani e il parroco di Castiglione Gian Giacomo Sarzi Sartori.