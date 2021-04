Rugby Top 10 – Viadana batte Colorno all’ultimo respiro (27-26)

VIADANA Passa quasi tutto il match a inseguire, poi negli ultimi dieci minuti ribalta gli avversari e vince. Il Rugby Viadana torna così al successo, al fotofinish, per 27-26 nel derby con l’Hbs Colorno. Decisivi la meta al 70’ di Leonardi e il piazzato di Ceballos all’80’: emiliani beffati e vittoria da 5 punti per i padroni di casa. Vista la sconfitta del Mogliano con la capolista Petrarca Padova, Viadana si riprende il quinto posto.

RUGBY VIADANA-HBS COLORNO 27-26

MARCATORI P.t.: 6’ m Chibalie tr Kearns (0-7), 13’ drop Kearns (0-10), 24’ cp Kearns (0-13), 30’ m Ciofani (5-13), 35’ cp Kearns (5-16), 37’ m Wagenpfeil tr Ceballos (12-16), 42’ m Ciofani tr Ceballos (19-16). S.t.: 44’ m Gesi tr Kearns (19-23), 50’ cp Kearns (19-26), 70’ m Leonardi (24-26), 80’ cp Ceballos (27-26)

RUGBY VIADANA Apperley; Manganiello; Ceballos; Pavan (69’ Leonardi); Ciofani; Ferrarini (58’ May); Jelic (58’ Gregorio); Casado Sandri; And. Denti (Cap.) (63’ Boschetti); Wagenpfeil; Grassi (51’ Cosi); Schinchirimini; Novindi (51’ Ant. Denti); Ribaldi (63’ Silvestri); Schiavon (59’ Sassi). All..: Fernandez.

HBS COLORNO Van Tonder; Canni; Massari; Chibalie; Gesi; Kearns; Pasini; Sapuppo; Cicchinelli; Sarto (Cap.); Chiappini (74’ Zecchini); Parolo (43’ Mozzato); Sito Alvarado; Buondonno (61’ Goegan); Singh (57’ Gemma).

All.: Prestera.

ARBITRO Clara Munarini (Parma). Assistenti Liperini (Livorno) e Russo (Milano). Quarto Uomo: Marrazzo (Modena).

NOTE Giornata nuvolosa, terreno in perfette condizioni. Match a porte chiuse. Primo tempo: 19-16. Cartellini: al 79’ giallo a Sarto (Hbs Colorno). Calciatori: Ceballos (Rugby Viadana) 3/6; Kearns (Hbs Colorno) 6/7. Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 5; Hbs Colorno 1. Player of the match: Alessandro Ciofani (Rugby Viadana).