Si sente male e con l’auto finisce contro il muro del cimitero di Gonzaga, muore 82enne

GONZAGA – Incidente questa mattina 7 agosto poco dopo le 8.30 in viale Cimitero a Gonzaga. Un’auto alla cui guida c’era un 82enne, per cause ancora in via di accertamento, è finito con la macchina contro il muro del camposanto.

All’arrivo dei sanitari l’uomo era già in arresto cardiaco ed era incastrato nell’auto. I soccorritori hanno iniziato subito le manovre di rianimazione, ma purtroppo senza success L’82enne non si è più ripreso. Ancora da stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto, ma all’origine dell’incidente c’è molto probabilmente un malore forse dovuto dal caldo eccessivi. Sul posto oltre il Soccorso Azzurro anche i vigili del fuoco di Gonzaga.