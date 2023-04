Basket Serie A2 maschile – Poule Salvezza: la Staff espugna Casale al supplementare (98-102)

CASALE MONFERRATO (Al) La Staff Mantova riscatta la sconfitta al supplementare della settimana scorsa contro Rieti battendo Monferrato dopo 45 minuti di pura battaglia per 102-98, con uno Sherrill da 41 punti (8/11 da 3 punti), 6 rimbalzi, 4 assist e 8 falli subiti per 48 di valutazione in 39 minuti sul parquet. Domenica 7 maggio alle 18, la Staff Mantova tornerà alla Grana Padano Arena per il ritorno della sfida con la Stella Azzurra Roma.

MONFERRATO-STAFF MANTOVA 98-102 (27-15, 15-25, 20-28, 23-17, 13-17)

Novipiù Monferrato Basket: Justice 21 (4/8, 0/8), Martinoni 19 (4/8, 2/4), Sarto 14 (1/2, 4/7), Carver 12 (4/7, 0/0), Formenti 11 (1/2, 2/6), Leggio 9 (0/0, 3/7), Ellis 4 (2/5, 0/3), Poom 4 (2/2, 0/0), Valentini 2 (1/2, 0/0), Ghirlanda 2 (1/1, 0/1), Mele ne. Coach: Comazzi.

Tiri liberi: 25 / 27 – Rimbalzi: 36 14 + 22 (Carver, Formenti, Leggio 6) – Assist: 20 (Valentini 5)

Staff Mantova: Sherrill 41 (4/8, 8/11), Ross 16 (8/14, 0/2), Iannuzzi 15 (5/9, 0/0), Veronesi 9 (2/3, 1/6), Cortese 9 (2/3, 1/1), Janelidze 6 (3/5, 0/1), Calzavara 3 (0/1, 1/2), Criconia 3 (0/0, 1/2), Lo ne, Vukobrat ne. Coach: Zanco.

Tiri liberi: 18 / 23 – Rimbalzi: 33 7 + 26 (Iannuzzi 10) – Assist: 17 (Sherrill, Ross, Veronesi, Calzavara 4)

Arbitri: Dionisi, Giovannetti e Ferretti