Basket Serie A2 maschile – Poule salvezza: Stings battuti a Rieti dopo un supplementare (79-76)

RIETI Seconda sconfitta nella fase a orologio per gli Stings che al PalaSojourner vengono superati per 79-76 da Rieti dopo un tempo supplementare. Sabato 29 alle 19.30 è in programma la seconda trasferta consecutiva sul campo di Monferrato.

KIENERGIA RIETI-STAFF MANTOVA 79-76 (18-13, 22-15, 12-27, 15-12, 12-9)

Kienergia Rieti: Tucker 24 (8/12, 1/3), Bonacini 16 (4/10, 1/3), Timperi 15 (4/4, 1/4), Geist 6 (1/3, 0/7), Del Testa 6 (0/1, 1/1), Paci 4 (1/5, 0/0), Rotondo 4 (2/3, 0/0), Maglietti 2 (1/5, 0/0), Tassone 2 (1/2, 0/1), Nonkovic 0 (0/0, 0/0), Naoni 0 (0/0, 0/0). Coach: Ruggieri.

Tiri liberi: 23 / 34 – Rimbalzi: 39 10 + 29 (Tucker 16) – Assist: 15 (Bonacini, Timperi, Geist 3)

Staff Mantova: Sherrill 30 (6/10, 4/8), Veronesi 13 (3/5, 0/7), Iannuzzi 13 (4/6, 0/0), Calzavara 9 (1/4, 1/3), Cortese 6 (0/2, 2/5), Ross 4 (1/6, 0/0), Janelidze 1 (0/2, 0/3), Criconia 0 (0/0, 0/0), Vukobrat ne, Brusini ne. Coach: Zanco.

Tiri liberi: 25 / 35 – Rimbalzi: 39 8 + 31 (Ross 11) – Assist: 6 (Sherrill 3)

Arbitri: Ursi, Miniati e Bertuccioli