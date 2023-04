Pallavolo serie A1 f – La Vbc si ferma in gara-3: Milano in semifinale

Monza Alla semifinale scudetto con Scandicci accede la Vero Volley Milano, vincente 3-1, ma la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore regala ai sui tifosi un’altra grande partita. Quello che è balzato all’occhio in queste tre gare di playoff è stato il cuore e la grinta delle giocatrici rosa che escono dall’Arena di Monza a testa altissima. Ora la testa va ai Playoff Challenge, Casalmaggiore sarà iscritta al Girone B con Bergamo e Pinerolo. Per le rosa due gare casalinghe. Gaspari sceglie Thompson e Larson, mentre Pistola si affida al solito sestetto. Nel primo set Dimitrova firma l’1-3, ma viene murata per il 6-4 locale. Parità a 10 con Folie, Sylla allunga 13-10 e time out Vbc. Il muro fa la differenza come Sylla (16-11). Dimitrova prova a tenere in scia le rosa (17-14). Frantti mura Thompson (17-16) ma Milano allunga sul 21-17. Ace di Larson per il 23-18. Thompson firma i due punti finali (25-20) e sono 9 con Dimitrova a 7. Nel secondo set Milano va 7-5 ed entra Piva per Perinelli. Carlini pareggia a 9 con un secondo tocco. Sylla impatta a 12. Piva on fire e rosa avanti 13-16 per il time out Milano. Le locali agguantano la parità a 18. Non riesce a difendere Piva e Milano avanti 21-19. Time out col muro, poi l’errore di Dimitrova in battuta. Nel terzo set Milano 5-3 con Thompson. Esce Frantti per Perinelli. Piva firma il diagonale del 12-15. Sbaglia Orro 13-17 e time out Milano. Piva allunga sul 13-20. Il set si chiude sul 22-25 con Dimitrova. Frantti rimane in panchina. 5 a 5 a inizio quarto set con Perinelli. L’ace di Dimitrova vale il 5- 7 e ancora 8-10. 13 a 13 a firma Perinelli. Sul 14-15 time out Milano, ma il muro locale porta il punteggio sul 18-16. Vbc in difficoltà in ricezione. Thompson non si ferma. La Vbc ci prova col capitano ma l’americana arriva a 31 punti e Milano chiude gara -3 sul 3 a 1- Casalmaggiore si ferma ma lotterà per il quinto posto.

Sergio Martini

VERO VOLLEY MILANO – VBC 3-1 (25-21 / 25-22 / 22-25 / 25-21)

Milano: Orro (K) 3, Thompson 31, Stevanovic 6, Folie 9, Larson 13, Sylla 13, Parrocchiale (L), Davyskiba 2, Candi, Begic, Rettke 3, Stysiak, Negretti (L). Non entrate: Allard. All. Gaspari-Bucaioni

Vbc: Carlini 3, Dimitrova (K) 26, Lohuis 11, Melandri 5, Frantti 8, Perinelli 6, De Bortoli (L), Piva 10, Buzzerio, Malual. Non entrate: Scola, Braga (L), Mangani, Sartori. All. Pistola-Tettamanti.

Durata set: 26′, 31′, 32′, 29′. Tot: 118′

Spettatori: 2.722.