Basket Serie A2 maschile – Staff battuta dalla Stella Azzurra (84-85): salvezza diretta più lontana

MANTOVA Epilogo amarissimo per la Staff nell’importante match salvezza contro la Stella Azzura, che festeggia e sbanca la Grana Padano Arena per 84-85. I romani replicano così il successo dell’andata e di fatto diventano irraggiungibili per i biancorossi nell’ottica del doppio scontro diretto. Gli Stings partono male e devono rincorrere per quasi tutto il match. I romani replicano il successo dell’andata. Troppi alti e bassi, si avvicina lo spettro dei play out.

STAFF MANTOVA-STELLA AZZURRA ROMA 84-85 (19-20, 20-23, 22-25, 23-17)

STAFF MANTOVA Cortese 10 (2/3, 2/5), Ross 19 (3/6, 2/5), Calzavara 9 (1/2, 1/2), Sherrill 13 (2/5, 1/4), Janelidze 1 (0/2, 0/1), Iannuzzi 18 (5/6 da due), Criconia (0/1 da tre), Veronesi 14 (2/3, 3/7). N.e.: Lo, Vukobrat. All.: Nicolas Zanco

STELLA AZZURRA ROMA Givens 10 (4/5 da due), Wilson 22 (4/7, 3/4), Giachetti 20 (2/5, 2/4), Innocenti 11 (1/3, 2/4), Nikolic 12 (1/3, 2/6), Salvioni 1 (0/1 da due), Pugliatti (0/1 da tre), Ferrara 4 (1/2 da due), Chiumenti, Rullo 5 (1/2, 1/2). N.e.: Visintin. All.: Luca Bechi.

ARBITRI Moretti, Martellosio, Grazia.

NOTE Tiri liberi: Mantova 27/38, Stella Azzurra 27/31. Rimbalzi: Mantova 32 (Iannuzzi 11), Stella Azzurra 29 (Nikolic 8). Assist: Mantova 13 (Cortese e Calzavara 3), Stella Azzurra 20 (Wilson 20).