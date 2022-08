Basket Serie A2 maschile – Stings, con Ross l’organico è al completo

MANTOVA Era nell’aria da almeno una settimana e ieri è arrivato l’annuncio: l’ala forte LaQuinton Ross è il secondo straniero degli Stings. Con l’ingaggio dell’americano, la campagna acquisti dei biancorossi può dichiararsi conclusa, almeno per quanto riguarda l’ossatura della squadra.

Nato a Jackson nel Mississippi il 18 novembre 1991, LaQuinton Ross comincia la propria carriera sportiva nelle formazioni giovanili della Murrah High School (2006-2008) per poi approdare successivamente alla Life Center Academy (2008-2010) e, infine, all’Ohio St. Buckeyes di Columbus (2011-2014). L’anno successivo segna l’esordio nel professionismo del cestista, che giunge in Italia. Nella stagione 2014-2015 approda alla Victoria Libertas Pallacanestro di Pesaro, dove si impone come uno dei marcatori stranieri più prolifici di tutta la Serie A (17,1 punti e 7,1 rimbalzi di media). L’anno dopo sarà in forze alla Pallacanestro Cantù. Negli anni successivi si divide tra Israele, Francia e Lettonia, con alcune esperienze in NBA Development League ai Texas Legends, North Arizona Suns e Memphis Hustle. Approdato alla Pallacanestro Mantovana direttamente dal campionato serbo del Kosarkaski klub Zlatibor Cajetina, Ross ha onorato la maglia dello Zlatibor conquistando la seconda divisione dell’ABA Liga con 14,6 punti e 8,3 rimbalzi di media.

Dunque, mercato in entrata chiuso per gli Stings L’occasione è buona per chiedere un bilancio a coach Giorgio Valli: «Abbiamo confermato Cortese – riassume il tecnico biancorosso – e ingaggiato nove atleti. Conosco bene LaQuinton Ross e sono felice che la società sia riuscita a portarlo a Mantova. Si tratta di un atleta di qualità che fa segnare e segna. Complessivamente, considerando il budget che avevamo a disposizione, direi che abbiamo fatto bene. Sulla carta posso contare su un buon roster, ora naturalmente aspettiamo di vederlo in azione sul campo. Siamo stati inseriti in un girone di A2 molto duro e tosto: sono dell’avviso che possiamo vincere o perdere con tutti, non vedo squadre cuscinetto. La più forte per me è Udine, ma in generale penso che bisogna stare all’erta con tutti».

Ricordiamo che il raduno degli Stings è fissato per martedì 16 agosto. Il primo impegno ufficiale sarà sabato 10 settembre in Supercoppa, alla Gp Arena, contro Udine. Mercoledì 14 sarà la volta della trasferta a Cividale del Friuli, mentre sabato 17 nuovo match casalingo con Ferrara. Il campionato scatterà domenica 2 ottobre con la Staff di scena a Forlì.